Unterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt tendierten am Donnerstag vermehrt zu Verkäufen.

Der SMI ging mit einem kleinen Plus in den Handelstag, rutschte im Verlauf aber in die Verlustzone. Er schloss 0,13 Prozent tiefer bei 14'368,16 Punkten ab.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten die Sitzung 0,12 Prozent leichter bei 20'199,27 Zählern bzw. 0,2 Prozent schwächer bei 2'299,21 Punkten.

Händler sprachen zwar von einer leichten Beruhigung nach der hohen Nervosität am Vortag, dennoch ging es im Tagesverlauf abwärts. Das US-Finanzministerium hatte am Mittwoch angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen.

Der Anstieg der Renditen hatte den Investoren in den Tagen davor noch grosse Sorgen bereitet. Die Gründe sind vielfältig: Die Rede war von wieder gestiegenen Inflationssorgen, dem unberechenbaren Iran-Krieg mit weiter ansteigenden Ölpreisen, einer stark steigenden Staatsverschuldung in vielen Ländern und dem Kapitalbedarf grosser KI-Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag abwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer und verlor im Verlauf weiter an Boden. Dabei rutschte das Barometer gar unter die wichtige Marke von 26'000 Punkten. Schlussendlich war an der Kurstafel in Frankfurt ein Verlust von 0,42 Prozent auf 25'983,04 Zähler abzulesen.

Der DAX hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Sein jüngstes Rekordhoch hatte er in der Vorwoche bei 26'573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und steigende Ölpreise wegen des Iran-Kriegs belasten die Stimmung. Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran drohte US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg".

"Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und eine freie Seefahrt in der Strasse von Hormus eher Wunschdenken als Realität", hiess es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba. "Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich die Energiepreise auf einem erhöhten Niveau festgesetzt haben."

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,32 Prozent tiefer bei 52'759,21 Punkten. Er war anfangs nur leicht schwächer in den Handelstag gegangen und hatte seine Verluste dann im Verlauf deutlich ausgeweitet.

Der NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 1,00 Prozent bei 26'067,17 Punkten. Er hatte bereits zum Start klar nachgegeben und war anschliessend ebenfalls noch tiefer in den roten Bereich gerutscht.

Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart zogen am Donnerstag schwächere Aktienkurse an den US-Börsen nach sich.

Hauptthema waren zudem weiterhin die Entwicklungen am US-Anleihemarkt, nachdem das US-Finanzministerium am Mittwoch angekündigt hatte, künftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen. Konkret sollen Rückkaufoperationen für Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder mehr mit Wirkung zum 9. September von derzeit zwei auf mindestens vier Milliarden Dollar pro Operation verdoppelt werden. Der Schritt wurde an der Wall Street als Signal gewertet, dass Finanzminister Scott Bessent über den Ausverkauf bei Anleihen beunruhigt ist.

Im Nahen Osten gab es derweil weiterhin keine Entspannung. "Die USA haben keine Gespräche mit dem Iran geplant, während die Lage in der Strasse von Hormus weiter angespannt bleibt, mit eingeschränktem Schiffsverkehr und anhaltenden Meinungsverschiedenheiten über die Bedingungen für eine Wiedereröffnung", hiess es von Sucden Financial. Zudem hat US-Präsident Donald Trump damit gedroht, die USA würden beispiellose wirtschaftliche Massnahmen gegen den Iran verhängen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich vor dem Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So gibt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,51 Prozent auf 65'880,74 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen auf Vortagesniveau bei 3'903,81 Zählern.

In Hongkong ist unterdessen ein Plus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es stellenweise um 0,72 Prozent aufwärts auf 25'883,24 Einheiten.

Die beiden Hauptthemen an den asiatischen Märkten sind weiterhin die Entwicklung am US-Anleihemarkt sowie der Nahost-Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Hinweise auf eine Entspannung am persischen Golf gibt es derzeit keine: "Die USA haben keine Gespräche mit dem Iran geplant, während die Lage in der Strasse von Hormus weiter angespannt bleibt, mit eingeschränktem Schiffsverkehr und anhaltenden Meinungsverschiedenheiten über die Bedingungen für eine Wiedereröffnung", hiess es von Sucden Financial. Zudem drohte US-Präsident Donald Trump damit, die USA würden beispiellose wirtschaftliche Massnahmen gegen den Iran verhängen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires