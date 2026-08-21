Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026

Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2026 nur wenige Veränderungen in seinem Depot vor - darunter die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten. Nachdem sein Depot im Vorquartal noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,55 Milliarden US-Dollar umfasste, sank dieses im zweiten Quartal auf 8,26 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.

Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch