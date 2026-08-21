Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9348 0.4%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’519 -0.1%  Bitcoin 58’205 5.4%  Dollar 0.8005 0.4%  Öl 93.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879Novartis1200526Amrize143013422DocMorris4261528Sandoz124359842Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz Goldpreis-Rutsch: Tether baut Goldreserven weiter aus
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Zuckerberg gegen zentrale KI-Kontrolle: Was das Manifest für die Meta-Aktie bedeutet
US-ETF kaufen in der Schweiz: Was rechtlich gilt und wo der Renditevorteil entsteht
Dell-Aktie hängt die KI-Konkurrenz ab: Warum AMD und Micron nicht mithalten können
Suche...
Blick ins Depot 21.08.2026 03:43:09

Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026

Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderungen. So setzte sich das Portfolio zusammen.

Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2026 nur wenige Veränderungen in seinem Depot vor - darunter die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten. Nachdem sein Depot im Vorquartal noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,55 Milliarden US-Dollar umfasste, sank dieses im zweiten Quartal auf 8,26 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.

Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    Depot im Blick - Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
    Portfolio im Blick - Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
    Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt

    Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
    In eigener Sache

    Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

    Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
    ✅ Wabtec
    ✅ Eli Lilly
    ✅ Novartis

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

    Inside Trading & Investment

    20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
    20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
    20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
    20.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
    20.08.26 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
    20.08.26 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
    18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
    07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’888.91 19.98 S3PBUU
    Short 15’199.93 13.83 S3CBQU
    Short 15’790.75 8.83 STBNIU
    SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
    Long 13’718.95 19.71 SPB50U
    Long 13’399.08 13.77 SVBOKU
    Long 12’841.63 8.99 BSUR4U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
    07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

    Meistgelesene Nachrichten

    Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
    Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
    Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
    Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
    Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
    Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
    Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
    SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
    Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer
    Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie

    Top-Rankings

    Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
    Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderunge ...
    Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
    Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
    Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
    Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
    Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
    Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
    Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.