CTS EVENTIM: LA28 kündigt Vorverkaufsstart für Tickets und Hospitality-Pakete zu den Olympischen Spielen für 2026 und zu den Paralympischen Spielen für 2027 an

AXS und EVENTIM als Offizieller Supporter der Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 sowie von Team USA benannt und als bevorzugter Anbieter für den Sekundärmarkt

Los Angeles/Hamburg, 17.09.2025 – Die Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 haben heute Details zu den offiziellen Ticketing- und Hospitality-Programmen bekanntgegeben. Damit wird die Grundlage geschaffen, dass Fans weltweit an diesem einmaligen Grossereignis in Los Angeles im Jahr 2028 teilhaben können.

Die Registrierung für Tickets zu den Olympischen Spielen beginnt im Januar 2026 auf la28.org. Das Ticketing wird von den offiziellen Ticketing-Service-Providern AXS und EVENTIM realisiert. Hospitality-Erlebnisse und -Pakete werden vom offiziellen Hospitality- und Travel-Provider On Location angeboten.

„Die LA28-Spiele sind die Gelegenheit, ein Stück Geschichte live mitzuerleben“, sagte Reynold Hoover, CEO der Olympischen und Paralympischen Spiele 2028. „Ob für eine Familie aus der Region, die zum ersten Mal ein Olympisches oder Paralympisches Event besucht, oder für internationale Gäste, die eine einmalige Erfahrung suchen – in unserem Angebot an Tickets und Hospitality-Paketen wird wirklich für alle etwas dabei sein.“

Ab 2026 haben Fans Zugang zu einer breiten Auswahl an Angeboten. Einzelkarten beginnen bei 28 US-Dollar, mit Early Access für Einwohner der Austragungsstädte. Um Tickets zu erwerben, wird es ab Januar 2026 eine allgemeine Registrierungsphase geben. Neben mehreren Kaufoptionen für Einzeltickets werden 2026 auch kuratierte Hospitality-Erlebnisse und -Pakete vorgestellt und für die breite Öffentlichkeit angeboten. Tickets für die Paralympischen Spiele gehen 2027 in den Verkauf.

Weitere Informationen zu Tickets, Hospitality-Paketen sowie zum Registrierungs- und Losverfahren werden später in diesem Jahr bekanntgegeben. Bis dahin gilt:

Zum LA28-Newsletter anmelden, um die neuesten Informationen zu Tickets und Hospitality-Paketen zu erhalten – einschliesslich des genauen Zeitpunkts für den Start der Ticketregistrierung im Januar 2026.

Die Registrierung ist der erste Schritt zum Ticketkauf, der 2026 für die Olympischen Spiele und 2027 für die Paralympischen Spiele beginnt.

Der Zugang zu Tickets wird über ein Losverfahren geregelt, das ab 2026 Zeit-Slots für den Kauf zuweist.

Lokale Gemeinden rund um die Austragungsorte erhalten Early Access.

Offizielle LA28 Hospitality- und Travel-Pakete, die ab Anfang 2026 über On Location nach dem Prinzip „first come, first served“ erhältlich sind, bieten eine Vielzahl von ticketbasierten Optionen mit individuellen Vorteilen wie garantierten Unterkünften, offiziellen LA28-Transportoptionen, Premium-Sitzplätzen sowie kuratierten Erlebnissen innerhalb und ausserhalb der Veranstaltungsorte: hospitality.la28.org/en.

EVENTIM und AXS haben ausserdem ihre Partnerschaft mit dem Organisationskomitee ausgeweitet und wurden als Offizieller Supporter der LA28-Spiele und von Team USA sowie als „Preferred Secondary Ticketing Provider“, d.h. als bevorzugte Anbieter für den Ticket-Zweitmarkt benannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird LA28 die kombinierte Expertise von EVENTIM und AXS nutzen, um einen flexiblen, reibungslosen und vertrauenswürdigen Wiederverkaufsprozess anzubieten. Gemeinsam stellen AXS und EVENTIM einen sicheren, effizienten und barrierefreien Zugang zu Tickets sicher und erweitern zugleich die Fan-Aktivierungsmassnahmen zugunsten von LA28 und Team USA. Sie liefern Fans weltweit ein nahtloses, digitales Erlebnis.

„AXS freut sich, Teil der LA28-Spiele zu sein – sowohl als offizieller Ticketing- und Resale-Partner als auch als offizieller Supporter. Unsere Investition in dieses aussergewöhnliche Ereignis unterstreicht unser Engagement, die Olympischen und Paralympischen Spiele in unseren Heimatmarkt zu bringen“, sagte Bryan Perez, President & CEO, AXS. „Mit Los Angeles als unserem Hauptsitz werden wir unsere Joint-Venture-Partnerschaft mit EVENTIM nutzen, um die Begeisterung der Fans für die Spiele noch weiter zu steigern – indem wir den Zugang zu Events erleichtern, sportliche Erfolge gemeinsam feiern und ein stärker vernetztes, inklusives Erlebnis ermöglichen, getragen von unserer langjährigen Erfahrung im weltweiten Ticketing.“

„EVENTIM ist stolz darauf, mit seiner weltweit führenden Technologie, seiner Erfahrung mit Olympischen und Paralympischen Spielen und seiner internationalen Reichweite zu dieser aussergewöhnlichen Partnerschaft beizutragen – sowohl als offizieller Ticketing- als auch als Resale-Partner“, sagte Greg Klippert, Chairman, EVENTIM Ticketing North America. „Aufbauend auf unserem bewährten Erfolg bei der Unterstützung mehrerer Olympischer und Paralympischer Spiele – und als Anbieter, der die LA28-Ticketing-Website und die zentralen Ticketing-Portale betreibt – arbeiten wir Seite an Seite mit AXS, um Fans weltweit einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu Tickets zu ermöglichen. Mit unseren modernen digitalen Plattformen und unserer wachsenden Präsenz in Nordamerika setzen wir alles daran, den Fans ein reibungsloses Ticketing-Erlebnis zu bieten und LA28 zu einem wahrhaft unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.“

Für die neuesten Updates, einschliesslich der Registrierungsdetails ab Januar, können sich Fans für den LA28-Newsletter auf la28.org anmelden.



Über die LA28 Olympischen und Paralympischen Spiele

LA28 bringt die Olympischen und Paralympischen Spiele 2028 nach Los Angeles und vereint mehr als 15.000 der besten Athlet:innen der Welt in einer Feier von Sport, Kultur und menschlichem Potenzial. Mit einzigartigen Veranstaltungsorten – vom Pazifik über Hollywood-Bühnen bis hin zu weltbekannten Arenen – wird Los Angeles die dritte Stadt, die drei Olympische Spiele austrägt (1932, 1984, 2028), und erstmals Paralympische Spiele beherbergen. Die LA28-Spiele markieren historische Meilensteine: erstmals mehr Athletinnen als Athleten, neue olympische und paralympische Sportarten sowie die ersten Spiele seit 1948 ohne Bau neuer dauerhafter Infrastrukturen. Als unabhängig finanziertes, gemeinnütziges Organisationskomitee hat LA28 eine starke Basis durch kommerzielle Partnerschaften, Lizenzierungen, Hospitality, Ticketing sowie durch die Unterstützung des Internationalen Olympischen Komitees geschaffen.

Über AXS

AXS ist ein global führendes Ticketing-Unternehmen und ermöglicht Zugang zu den bekanntesten Veranstaltungsorten, Sportteams, Festivals und Welttourneen. Mit massgeschneiderten Ticketing-Lösungen, innovativer Technologie und Premium-Service ist AXS Partner von mehr als 1.600 führenden Marken im Sport- und Entertainment-Bereich, darunter die LA28 Olympischen und Paralympischen Spiele, das Coachella Festival, das Red Rocks Amphitheatre, The O2, BNP Paribas Open, WM Phoenix Open und das Stagecoach Festival. Mit seinem Primär- und Sekundärmarktplatz sowie der proprietären AXS Mobile ID-Technologie bietet AXS den zuverlässigsten Weg, Tickets zu kaufen und zu verwalten.

ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2024“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrösste Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS Eventim einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro.

Über On Location

On Location ist weltweit führend im Bereich Premium-Experiential-Hospitality und bietet Ticketing, kuratierte Gästeerlebnisse, Eventproduktion und Reisemanagement in Sport, Entertainment, Mode und Kultur. Das Unternehmen ermöglicht unvergleichlichen Zugang für Unternehmen und Fans bei Premium-Events wie den Olympischen und Paralympischen Spielen, der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, dem Super Bowl, dem NCAA Final Four und vielen weiteren. Als offizieller Partner und Dienstleister für mehr als 150 Rechtehalter – darunter das IOC (Olympische Spiele Mailand-Cortina 2026 und Los Angeles 2028), FIFA, NFL, NCAA, UFC, WWE und die PGA of America – betreibt On Location zudem eigene Formate. Das Unternehmen ist eine Tochter der TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO), einem führenden Sport- und Entertainment-Konzern.

PRESS CONTACT LA28

press@la28.org

PRESS CONTACT CTS EVENTIM

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

Christian.colmorgen@eventim.de

Investor Relations CTS EVENTIM

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de