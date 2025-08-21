CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
75.26CHF
-5.27CHF
-6.54 %
21.08.2025
11.09.2025 10:17:25
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
75.26 CHF -6.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc stellten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor auf. Bei CTS drehen sich diese zum Beispiel um das derzeitige Geschäftsumfeld, Synergien mit France Billet oder internationale Zukäufe./tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
|
09.09.25
|XETRA-Handel MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
08.09.25
|CTS Eventim-Aktie dreht ins Plus: Finanzvorstand verlässt Unternehmen (AWP)
|
08.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus dem Vorstand aus (EQS Group)
Analysen zu CTS Eventim
|10:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|75.26
|-6.54%
