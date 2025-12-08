Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|
08.12.2025 21:02:00
Confluent-Aktie mit Kurssprung, IBM-Aktie im Plus: Konzern verhandelt über Milliardenübernahme von Confluent
Der IT-Konzern IBM will für eine Milliardensumme das Dateninfrastruktur-Unternehmen Confluent kaufen.
Confluent mit Sitz im kalifornischen Mountain View hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) von Bedeutung sind. Das Unternehmen zählt mehr als 6.500 Kunden und arbeitet mit Branchengrössen wie Microsoft und Amazon Web Services zusammen. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.
Im NYSE-Handel notiert die IBM-Aktie zeitweise 0,41 Prozent höher bei 309,20 US-Dollar, während die Confluent-Papiere an der NASDAQ um 29,24 Prozent auf 29,91 US-Dollar steigen.
/stw/men
ARMONK/MOUNTAIN VIEW (awp international)
