Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’707 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9391 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’190 -0.2%  Bitcoin 72’972 0.5%  Dollar 0.8071 0.3%  Öl 62.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Musks SpaceX spricht von Börsengang 2026 - Gemeinde Leuk genehmigt Antennenprojekt
Alphabet-Aktie vs. Microsoft-Aktie: Wer holt sich die Technologieführerschaft?
US-Präsident Trump sieht Problem für Netflix bei Warner-Deal - Aktien uneins
Meta-Aktie verliert: EU-Nutzer entscheiden über personalisierte Werbung
Tesla-Aktie unter Druck: Morgan Stanley hebt Kaufempfehlung auf
Suche...
eToro entdecken

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Datenstrategie 08.12.2025 21:02:00

Confluent-Aktie mit Kurssprung, IBM-Aktie im Plus: Konzern verhandelt über Milliardenübernahme von Confluent

Confluent-Aktie mit Kurssprung, IBM-Aktie im Plus: Konzern verhandelt über Milliardenübernahme von Confluent

Der IT-Konzern IBM will für eine Milliardensumme das Dateninfrastruktur-Unternehmen Confluent kaufen.

Salesforce
208.30 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen
Ziel sei der Aufbau einer Datenplattform für generative KI, teilte IBM am Montag in Armonk mit. Dazu bietet der Konzern 31 US-Dollar je Confluent-Aktie. Dies entspreche einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 11 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro). Zuvor hatte das "Wall Street Journal" bereits über das Vorhaben berichtet. Die Confluent-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund 29 Prozent auf 29,85 Dollar.

Confluent mit Sitz im kalifornischen Mountain View hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) von Bedeutung sind. Das Unternehmen zählt mehr als 6.500 Kunden und arbeitet mit Branchengrössen wie Microsoft und Amazon Web Services zusammen. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Im NYSE-Handel notiert die IBM-Aktie zeitweise 0,41 Prozent höher bei 309,20 US-Dollar, während die Confluent-Papiere an der NASDAQ um 29,24 Prozent auf 29,91 US-Dollar steigen.

/stw/men

ARMONK/MOUNTAIN VIEW (awp international)

Weitere Links:

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten