COMPANY TALK/TKMS-Aufsichtsrat wird von Mutterkonzern dominiert

Im künftigen Aufsichtsrat des Marineschiffbauunternehmens TKMS AG & Co. KGaA werden 6 von 10 Mitgliedern vom Mutterkonzern Thyssenkrupp AG gestellt. Ein weiteres Mitglied werde von der Krupp-Stiftung als grösstem Anteilseigner kommen, sagte Konzernvorstandschef Miguel Lopez auf eine entsprechende Nachfrage in der ausserordentlichen Hauptversammlung des Ruhrkonzerns. Man folge hier "gängiger Praxis"; ein Entsenderecht, wie es die Krupp-Stiftung bei Mutterkonzern habe, gebe es für TKMS nicht.

Darüber hinaus soll dem Bund in der noch zu schliessenden Sicherheitsvereinbarung ein Vorschlagsrecht für einen Aufsichtsratsvertreter zukommen. Die Arbeitnehmer werden im Aufsichtsrat nicht vertreten sein.

August 08, 2025 07:35 ET (11:35 GMT)