BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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28.08.2026 16:55:00
BYD: Exporte kurbeln Gewinn an
BYD hat seine Durststrecke beendet: Nach vier Quartalen mit rückläufigen Ergebnissen stieg der Gewinn des chinesischen E-Autoherstellers dank starken Exportzahlen erstmals wieder. Analysten hatten allerdings mehr erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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27.08.26
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14.08.26
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10.08.26
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03.08.26
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