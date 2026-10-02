BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 9,48 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 9,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 44'452 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,95 USD. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 36,59 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 2,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,917 CNY aus. Am 28.08.2026 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 216.79 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,33 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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