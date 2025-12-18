Airbus SE-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Airbus SE-Aktie konnte um 14:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 191.66 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 25.22 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63’721 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die Airbus SE-Aktie um 26.9 Prozent. Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025

