SMI 12'702 1.4%  SPI 17'452 1.1%  Dow 45'952 -0.7%  DAX 24'272 0.4%  Euro 0.9270 0.0%  EStoxx50 5'652 0.8%  Gold 4'226 0.4%  Bitcoin 85'969 -2.5%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 62.1 -0.5% 
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Durchgewunken 17.10.2025 06:47:00

Airbus-Aktie: Airbus kommt Übernahme von Spirit AeroSystems näher

Airbus hat von der französischen Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme einiger Werke von Spirit erhalten, in denen Teile für Airbus-Flugzeuge hergestellt werden.

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
52.00 EUR 0.97%
Kaufen Verkaufen
Der europäische Flugzeughersteller Airbus ist damit dem Abschluss der Übernahme einen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen hatte im April eine Vereinbarung zur Übernahme einiger Spirit AeroSystems -Betriebe getroffen, die in den USA, Europa und Afrika Teile für seine Flugzeuge herstellen, um die direkte Kontrolle über die Produktion zu übernehmen und so die Lieferketten zu verbessern. US-Konkurrent Boeing erwirbt im Rahmen einer separaten Vereinbarung andere Vermögenswerte von Spirit.

DOW JONES

