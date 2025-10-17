Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
17.10.2025 06:47:00
Airbus-Aktie: Airbus kommt Übernahme von Spirit AeroSystems näher
Airbus hat von der französischen Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme einiger Werke von Spirit erhalten, in denen Teile für Airbus-Flugzeuge hergestellt werden.
Airbus ist damit dem Abschluss der Übernahme einen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen hatte im April eine Vereinbarung zur Übernahme einiger Spirit AeroSystems -Betriebe getroffen, die in den USA, Europa und Afrika Teile für seine Flugzeuge herstellen, um die direkte Kontrolle über die Produktion zu übernehmen und so die Lieferketten zu verbessern. US-Konkurrent Boeing erwirbt im Rahmen einer separaten Vereinbarung andere Vermögenswerte von Spirit.
DOW JONES
Bildquelle: Airbus Group,Naiyyer / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com
