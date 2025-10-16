Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.36 Prozent leichter bei 24’657.24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.553 Prozent auf 24’882.22 Punkte an der Kurstafel, nach 24’745.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24’481.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’998.30 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.128 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 16.09.2025, bei 24’274.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22’907.97 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 16.10.2024, bei 20’174.05 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.55 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25’195.28 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 5.52 Prozent auf 202.53 USD), ON Semiconductor (+ 5.18 Prozent auf 52.97 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.93 Prozent auf 27.72 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.27 Prozent auf 138.10 USD) und Monster Beverage (+ 2.20 Prozent auf 70.16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Verisk Analytics A (-6.12 Prozent auf 229.06 USD), Datadog A (-5.53 Prozent auf 151.17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.35 Prozent auf 283.84 USD), Charter A (-3.49 Prozent auf 255.34 USD) und Costco Wholesale (-3.08 Prozent auf 925.62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42’329’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.754 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

