SMI 12'702.0800 1.4%  SPI 17'452 1.1%  Dow 45'952.2400 -0.7%  DAX 24'272 0.4%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 5'652 0.8%  Gold 4'226 0.4%  Bitcoin 85'417 -3.1%  Dollar 0.7936 -0.4%  Öl 62.1 -0.5% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’657.24
Pkt
-88.12
Pkt
-0.36 %
23:16:01
Kursentwicklung im Fokus 16.10.2025 22:34:09

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Der NASDAQ 100 fiel am Donnerstagabend.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.36 Prozent leichter bei 24’657.24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.553 Prozent auf 24’882.22 Punkte an der Kurstafel, nach 24’745.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24’481.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’998.30 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.128 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 16.09.2025, bei 24’274.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22’907.97 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 16.10.2024, bei 20’174.05 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.55 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25’195.28 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 5.52 Prozent auf 202.53 USD), ON Semiconductor (+ 5.18 Prozent auf 52.97 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.93 Prozent auf 27.72 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.27 Prozent auf 138.10 USD) und Monster Beverage (+ 2.20 Prozent auf 70.16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Verisk Analytics A (-6.12 Prozent auf 229.06 USD), Datadog A (-5.53 Prozent auf 151.17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.35 Prozent auf 283.84 USD), Charter A (-3.49 Prozent auf 255.34 USD) und Costco Wholesale (-3.08 Prozent auf 925.62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42’329’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.754 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’153.37 19.92 B02SIU
Short 13’420.18 13.90 QIUBSU
Short 13’920.37 8.91 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’702.08 16.10.2025 17:30:22
Long 12’086.12 18.88 SZPBKU
Long 11’826.74 13.60 S69BTU
Long 11’317.62 8.72 BEFSQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’657.24 -0.36%

