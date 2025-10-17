Roche-Aktie: Tochter Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus

Damit soll das Ziel von US-Präsident Donald Trump unterstützt werden, Medikamente für amerikanische Patienten erschwinglicher zu machen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Die Roche-Tochter Genentech arbeitet laut den Angaben neu mit drei Apotheken zusammen, um Xofluza auf Rezept anzubieten. Dazu soll eine Barzahlungsoption in Höhe von 50 US-Dollar zur Verfügung stehen, was 70 Prozent unter dem Listenpreis liege, hiess es.

Mithilfe dieses Direktprogramms für Patienten sollen die Kosten für Menschen in den USA gesenkt werden, die nicht versichert sind, nur über einen begrenzten Versicherungsschutz verfügen oder deren Krankenversicherung Xofluza nicht abdeckt.

Washington (awp)