17.10.2025 06:48:00
Roche-Aktie: Tochter Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus
Die Roche-Tochter Genentech führt einen Direktvertrieb für das Grippemittel Xofluza an Patienten ein.
Die Roche-Tochter Genentech arbeitet laut den Angaben neu mit drei Apotheken zusammen, um Xofluza auf Rezept anzubieten. Dazu soll eine Barzahlungsoption in Höhe von 50 US-Dollar zur Verfügung stehen, was 70 Prozent unter dem Listenpreis liege, hiess es.
Mithilfe dieses Direktprogramms für Patienten sollen die Kosten für Menschen in den USA gesenkt werden, die nicht versichert sind, nur über einen begrenzten Versicherungsschutz verfügen oder deren Krankenversicherung Xofluza nicht abdeckt.
Washington (awp)
