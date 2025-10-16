Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’596 0.5%  SPI 17’329 0.3%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’158 -0.1%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’611 0.1%  Gold 4’233 0.6%  Bitcoin 88’848 0.8%  Dollar 0.7963 -0.1%  Öl 62.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
EMS-CHEMIE-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten - Überanhme von Eftec
Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SoftBank-Aktie stark gesucht: Gericht weist Greensill-Klage von CS-Fonds ab
Goldpreis: Kein Ende der Rekordfahrt in Sicht
Suche...
Plus500 Depot

American Express Aktie 906153 / US0258161092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen in Sicht 16.10.2025 09:01:00

Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die American Express-Bilanz.

American Express
261.74 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

American Express wird am 17.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,00 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,61 Prozent erhöht. Damals waren 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,77 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 USD im Vergleich zu 14,01 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 71,58 Milliarden USD, gegenüber 74,19 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
American Express profitiert von Ausgabenfreude der Kunden
Ausblick: American Express öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com