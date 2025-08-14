Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NYSE-Handel im Fokus 14.08.2025 18:01:12

Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Amazon
185.44 CHF 3.37%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.35 Prozent tiefer bei 44’767.03 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.310 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.781 Prozent tiefer bei 44’571.53 Punkten in den Handel, nach 44’922.27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 44’890.84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44’699.37 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 1.32 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 14.07.2025, einen Wert von 44’459.65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’051.06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40’008.39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 5.60 Prozent nach oben. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 36’611.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 1.96 Prozent auf 228.96 USD), Merck (+ 0.69 Prozent auf 83.28 USD), JPMorgan Chase (+ 0.68 Prozent auf 292.51 USD), Amgen (+ 0.58 Prozent auf 291.00 USD) und Visa (+ 0.29 Prozent auf 343.55 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Cisco (-1.56 Prozent auf 69.30 USD), Salesforce (-1.51 Prozent auf 233.45 USD), IBM (-1.47 Prozent auf 236.53 USD), Nike (-1.24 Prozent auf 76.24 USD) und 3M (-1.15 Prozent auf 158.35 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12’042’420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

