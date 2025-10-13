HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Photovoltaikkonzerns dürften für den Bereich Large Scale & Project Solutions (große Photovoltaik- und Energiespeichersysteme für den Einsatz in Solar- und Speicher-Kraftwerken) eine weiter robuste Nachfrage sowie operative Ergebnismargen (Ebit) um die 15 Prozent belegen, schrieb Lasse Stueben in seinem Ausblick vom Mittwochnachmittag. Das dürfte helfen, Verluste in anderen Bereichen teilweise auszugleichen. SMA sei optisch günstig bewertet und in einem attraktiven Markt tätig. Doch die Unsicherheiten seien zu hoch für eine positivere Sicht auf die Aktie./rob/gl/ajx;