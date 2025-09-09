SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten dürften deutliche Spuren hinterlassen haben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch sehe es so schlecht nicht aus. Die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung dürfte robust sein. Zudem dürfte der Auftragsbestand stabil geblieben sein, was einen robusten Auftragseingang signalisiere./mis/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27.47%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
