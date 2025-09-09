Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’504 0.2%  SPI 17’248 0.2%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’377 0.6%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’571 0.7%  Gold 4’076 1.5%  Bitcoin 92’811 0.4%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 63.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Zalando-Aktie
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tecan-Aktie dennoch tiefrot: Tecan verzeichnet im dritten Quartal leichtes Umsatzplus
Suche...
Plus500 Depot

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

16.67
CHF
1.17
CHF
7.55 %
09.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 09:11:51

SMA Solar Hold

SMA Solar
16.67 CHF 7.55%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten dürften deutliche Spuren hinterlassen haben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch sehe es so schlecht nicht aus. Die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung dürfte robust sein. Zudem dürfte der Auftragsbestand stabil geblieben sein, was einen robusten Auftragseingang signalisiere./mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.02 € 		Abst. Kursziel*:
-26.15%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.47%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:11 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 SMA Solar Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen