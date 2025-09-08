Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Bernstein Research: Market-Perform für Siemens-Aktie
Carvana überzeugt mit Rekordwachstum - wie geht es weiter?
Goldpreis weiter im Höhenflug - Neuer Rekord über 3'600 US-Dollar
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie legt zu: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen
Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Experten-Einschätzung 08.09.2025 11:49:44

Bernstein Research: Market-Perform für Siemens-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Nicholas Green, der das Siemens-Papier näher betrachtet hat.

Siemens
213.63 CHF -1.16%
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Technologiekonzern Siemens müsse Risiken minimieren, während er durch schwierige Gewässer navigiere. Um weiter zu wachsen, müsse die Sparte Digital Industries "einen Volltreffer landen". Bessere Anlageideen sieht er in Schneider, Hexagon oder Legrand.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr 1.5 Prozent im Plus bei 229.45 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 0.24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 121’975 Siemens-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 24.5 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Siemens voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

