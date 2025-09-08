Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|
08.09.2025 11:49:44
Bernstein Research: Market-Perform für Siemens-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Nicholas Green, der das Siemens-Papier näher betrachtet hat.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Technologiekonzern Siemens müsse Risiken minimieren, während er durch schwierige Gewässer navigiere. Um weiter zu wachsen, müsse die Sparte Digital Industries "einen Volltreffer landen". Bessere Anlageideen sieht er in Schneider, Hexagon oder Legrand.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr 1.5 Prozent im Plus bei 229.45 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 0.24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 121’975 Siemens-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 24.5 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Siemens voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens AG
|11:00
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
