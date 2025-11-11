Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.11.2025 08:17:39

Bei TAG Immobilien klettert Nettogewinn dank Portfolioneubewertung

TAG Immobilien
12.62 CHF -0.50%
DOW JONES--TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten auch unter dem Strich die Gewinne im Vorjahresvergleich deutlich gesteigert. Dabei hat der Hamburger Wohnimmobilienkonzern vor allem von signifikant besseren Portfoliobewertungen profitiert, die der Branche insgesamt derzeit wieder hohe Gewinne bescheren.

Das Ergebnis aus den sogenannten Fair-Value-Änderungen von Renditeliegenschaften und Bewertung von Vorratsimmobilien betrug in den ersten neun Monaten 122,9 Millionen Euro nach einem Verlust von 130,4 Millionen Euro im Vorjahr.

Nach Steuern verdiente TAG Immobilien im Neunmonatszeitraum 306 Millionen Euro, deutlich mehr als die 30,2 Millionen des Vorjahres.

Nach Steuern und Dritten kletterte der den Aktionären zuzurechnende Gewinn auf 301 Millionen Euro von 30,5 Millionen. Je Aktie betrug der unverwässerte Gewinn 1,72 Euro nach 0,17 Euro.

Den für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, steigerte TAG auf 135,8 Millionen Euro von 130,5 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug er 0,76 Euro nach 0,74.

Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, stieg leicht auf 169,3 Millionen Euro von 167,5 Millionen; je Aktie blieb er unverändert bei 0,95 Euro.

Die wichtigste Einnahmen-Kenngrösse, die Netto-Ist-Miete, steigerte TAG auf 277 Millionen Euro von 268 Millionen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 02:17 ET (07:17 GMT)

