Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’980 -1.0%  SPI 16’652 -0.9%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’626 0.1%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’459 -0.2%  Gold 3’767 0.1%  Bitcoin 89’742 1.2%  Dollar 0.7943 0.3%  Öl 68.4 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DroneShield-Aktie weiter im Aufwind: Aktivitäten auf dem US-Markt werden verstärkt
UBS-Aktie in Rot: Präseident Kelleher warnt - Kommunikation mit Finanzdepartement stockt
BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
TX Group-Aktie leichter: WEMF übernimmt operative Leitung von Online Data Switzerland
Suche...
200.- Saxo-Deal

BASF Aktie 1032194 / US0552625057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Geschäfts-Konzentration 24.09.2025 14:09:40

BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt

BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt

BASF stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten am Standort Ludwigshafen ein.

BASF
10.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Infolgedessen werde man die Lieferung von Hydrosulfit F sowie HydroBlue 90, HydroBlue 92, Hydrosulfit Evo, Adlite und Blankit auslaufen lassen, teilte der Konzern am Mittwochvormittag mit und verwies darauf, dass die Entscheidung Teil der strategischen Überprüfung der Produktionsstruktur am Standort Ludwigshafen sei.

BASF will sich auf Geschäftstätigkeiten mit langfristigem Wertschöpfungspotenzial konzentrieren. Für die etwa 65 Mitarbeiter, die derzeit im Hydrosulfite- Geschäft tätig sind, sollen neue Positionen innerhalb der BASF- Gruppe gefunden werden. Hydrosulfite werden in der Textilindustrie als Reduktionsmittel im Färbevorgang und in der Zellstoff- und Papierverarbeitung als Bleichmittel verwendet.

Via XETRA verliert die BASF-Aktie zwischenzeitlich um 1,66 Prozent auf 42,14 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Projekt gescheitert: BASF und Yara ziehen sich aus US-Vorhaben für Ammoniak zurück
Aktien von BASF und Equinor uneins: Unternehmen sichern sich LNG-Kapazitäten in Mukran
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Bildquelle: BASF

Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?