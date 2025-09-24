BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt

Infolgedessen werde man die Lieferung von Hydrosulfit F sowie HydroBlue 90, HydroBlue 92, Hydrosulfit Evo, Adlite und Blankit auslaufen lassen, teilte der Konzern am Mittwochvormittag mit und verwies darauf, dass die Entscheidung Teil der strategischen Überprüfung der Produktionsstruktur am Standort Ludwigshafen sei.

BASF will sich auf Geschäftstätigkeiten mit langfristigem Wertschöpfungspotenzial konzentrieren. Für die etwa 65 Mitarbeiter, die derzeit im Hydrosulfite- Geschäft tätig sind, sollen neue Positionen innerhalb der BASF- Gruppe gefunden werden. Hydrosulfite werden in der Textilindustrie als Reduktionsmittel im Färbevorgang und in der Zellstoff- und Papierverarbeitung als Bleichmittel verwendet.

Via XETRA verliert die BASF-Aktie zwischenzeitlich um 1,66 Prozent auf 42,14 Euro.

DOW JONES