BASF Aktie 1032194 / US0552625057
24.09.2025 14:09:40
BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt
BASF stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten am Standort Ludwigshafen ein.
BASF will sich auf Geschäftstätigkeiten mit langfristigem Wertschöpfungspotenzial konzentrieren. Für die etwa 65 Mitarbeiter, die derzeit im Hydrosulfite- Geschäft tätig sind, sollen neue Positionen innerhalb der BASF- Gruppe gefunden werden. Hydrosulfite werden in der Textilindustrie als Reduktionsmittel im Färbevorgang und in der Zellstoff- und Papierverarbeitung als Bleichmittel verwendet.
Via XETRA verliert die BASF-Aktie zwischenzeitlich um 1,66 Prozent auf 42,14 Euro.
DOW JONES
