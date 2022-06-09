BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.25CHF
-1.27CHF
-2.00 %
09.06.2022
SWX
29.10.2025 08:39:55
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
44.19 €
Abst. Kursziel*:
19.94%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
44.67 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.65%
Analyst Name::
James Hooper
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
