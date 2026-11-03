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03.11.2026 07:00:36
Bajaj Mobility steigert Umsatz deutlich im dritten Quartal
Mattighofen (awp) - Bajaj Mobility hat im dritten Quartal 2026 den Konzernumsatz klar gesteigert und ein positives Ergebnis erzielt. Der Ausblick bleibt indes weiter vage.
Konkret stieg der Umsatz um 57 Prozent auf 351,1 Millionen Euro. Der Motorradabsatz erhöhte sich um 51 Prozent auf 47'390 Einheiten, während der Motorradumsatz um 84 Prozent auf 288,3 Millionen Euro zulegte, wie Bajaj Mobility am Dienstag mitteilte.
Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA verbesserte sich auf 40,7 Millionen Euro, was einer Marge von 11,6 Prozent entspricht. Im Vorjahr stand hier noch ein Fehlbetrag von 38 Millionen. Der EBIT drehte ebenfalls ins Plus auf 11,3 Millionen Euro, nach einem bereinigten EBIT von minus 71 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die EBIT-Marge erreichte 3,2 Prozent.
In den ersten neun Monaten 2026 überstieg der Konzernumsatz mit 1,1 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze. Der Motorradkonzern verkaufte in diesem Zeitraum weltweit 228'067 Einheiten der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas, einschliesslich der in Indien abgesetzten Fahrzeuge. Weltweit seien die Motorradbestände innerhalb der Gruppe sowie bei Händlern und Importeuren nach der Bestandsreduktion der Vorjahre nun auf einem stabilen Niveau, hiess es.
Für den Rest des Geschäftsjahres will die österreichische Gruppe die Profitabilität weiter steigern und den freien Cashflow verbessern. Zudem sollen Kosten- und Organisationsstrukturen optimiert sowie die Lagerbestände auf einem effizienten Niveau gehalten werden.
awp-robot/dm/to
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Analysen zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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