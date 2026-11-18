Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.11 Prozent fester bei 21’071.23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.687 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.018 Prozent schwächer bei 21’043.76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 21’047.65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 21’111.13 Punkte, das Tagestief hingegen 21’043.76 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 1.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SPI mit 20’288.85 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’161.57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SPI mit 17’143.97 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15.51 Prozent nach oben. Bei 21’440.74 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 15.00 Prozent auf 1.04 CHF), Comet (+ 3.80 Prozent auf 306.20 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3.38 Prozent auf 27.50 CHF), Huber + Suhner (+ 3.25 Prozent auf 171.60 CHF) und BioVersys (+ 3.04 Prozent auf 23.70 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen GAM (-9.09 Prozent auf 0.05 CHF), Addex Therapeutics (-7.97 Prozent auf 0.03 CHF), WISeQey (-5.00 Prozent auf 5.89 USD), Orior (-3.51 Prozent auf 11.00 CHF) und Carlo Gavazzi (-2.59 Prozent auf 169.50 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die GAM-Aktie. 2’544’286 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 356.882 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch