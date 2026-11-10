SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie betrug an diesem Tag 43.50 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 229.885 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 33.55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7’712.64 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22.87 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) zuletzt 1.13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch