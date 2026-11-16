Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart fester

Am Montag steigt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.38 Prozent auf 21’338.93 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.674 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.329 Prozent auf 21’327.57 Punkte an der Kurstafel, nach 21’257.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21’327.57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’338.93 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SPI bei 20’288.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’310.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SPI bei 17’391.52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.98 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21’370.09 Punkten. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Alcon (+ 2.12 Prozent auf 62.66 CHF), Kudelski (+ 1.82 Prozent auf 1.40 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 1.79 Prozent auf 74.00 CHF), Straumann (+ 1.77 Prozent auf 109.10 CHF) und ASMALLWORLD (+ 1.77 Prozent auf 1.15 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-7.45 Prozent auf 0.03 CHF), GAM (-4.00 Prozent auf 0.06 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3.30 Prozent auf 27.80 CHF), Schlatter Industries (-2.04 Prozent auf 19.20 CHF) und SHL Telemedicine (-1.98 Prozent auf 0.99 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 340’529 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 354.679 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch