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24.11.2026 09:27:00
Clariant bestätigt Übernahmegespräche mit Ashland – Aktie unter Druck
Clariant bestätigt Gespräche über eine mögliche Übernahme des US-Spezialchemiekonzerns Ashland. Gemeinsam mit einem Private-Equity-Investor lotet das Unternehmen eine Transaktion aus, deren Ausgang allerdings noch offen ist.
Clariant reagiert auf Übernahmespekulationen
Damit reagierte Clariant auf Spekulationen am Markt über eine mögliche Transaktion mit Ashland. Am Sonntagabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider darüber berichtet.
Abschluss einer Übernahme noch ungewiss
Offen bleibt allerdings, ob die Akquisition auch tatsächlich zustanden kommen wird. Es sei noch unsicher, ob eine Übernahme abgeschlossen werde, hiess es weiter. Auch die endgültigen Konditionen einer möglichen Übernahme stünden noch nicht fest. Clariant werde gegebenfalls über weitere Entscheidungen informieren.
Ashland ist 3,3 Milliarden US-Dollar wert
Ashland hat den Sitz im US-Bundesstaat Delaware und verfügt laut Bloomberg über einen Marktwert von 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten zum Einsatz kommen. Ashland habe zudem im Juli eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Ancora Holdings Group erzielt und sich daraufhin zum Verkauf angeboten.
Die Clariant-Aktie verliert an der SIX zeitweise 2,44 Prozent auf 10 CHF.
Muttenz (awp)
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