Am 24.11.2023 wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61.20 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16.340 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 459.97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.15 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54.00 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) zuletzt 919.78 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch