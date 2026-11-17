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|Rentable Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition?
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an diesem Tag bei 15.04 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, befänden sich nun 6.649 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199.47 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 16.11.2026 auf 30.00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +99.47 Prozent.
Zuletzt verbuchte Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) einen Börsenwert von 1.05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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