Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an diesem Tag bei 15.04 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, befänden sich nun 6.649 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199.47 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 16.11.2026 auf 30.00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +99.47 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) einen Börsenwert von 1.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch