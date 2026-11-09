Gewinne in Zürich: Das macht der SPI am Montagnachmittag

Um 15:39 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0.50 Prozent nach oben auf 20’936.13 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.646 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.114 Prozent auf 20’807.95 Punkte an der Kurstafel, nach 20’831.76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’994.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’807.95 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der SPI noch bei 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’509.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SPI auf 16’974.56 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14.77 Prozent nach oben. 21’271.96 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16’847.58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Cicor Technologies (+ 10.27 Prozent auf 146.00 CHF), GAM (+ 5.65 Prozent auf 0.06 CHF), Accelleron Industries (+ 5.52 Prozent auf 66.95 CHF), Schlatter Industries (+ 5.10 Prozent auf 20.60 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4.95 Prozent auf 1.06 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Curatis (-3.28 Prozent auf 16.20 CHF), Mikron (-3.21 Prozent auf 15.10 CHF), Molecular Partners (-2.31 Prozent auf 2.54 CHF), Feintool International (-2.29 Prozent auf 10.65 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2.27 Prozent auf 30.15 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’335’093 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 348.230 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch