Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Montag steht der SPI via SIX letztendlich 0.97 Prozent im Plus bei 21’033.26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.646 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.114 Prozent leichter bei 20’807.95 Punkten, nach 20’831.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21’041.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’807.95 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19’542.69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 20’509.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’974.56 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.30 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21’271.96 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 10.12 Prozent auf 145.80 CHF), ams-OSRAM (+ 7.08 Prozent auf 15.73 CHF), Accelleron Industries (+ 6.15 Prozent auf 67.35 CHF), GAM (+ 5.98 Prozent auf 0.06 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5.94 Prozent auf 1.07 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-4.00 Prozent auf 4.80 CHF), Feintool International (-3.67 Prozent auf 10.50 CHF), Addex Therapeutics (-2.88 Prozent auf 0.02 CHF), Kühne + Nagel International (-2.59 Prozent auf 229.40 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2.43 Prozent auf 30.10 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’135’635 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 348.230 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch