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thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001

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18.03.2026 07:37:54

EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera gewinnt 300-MW-Wasserstoffprojekt in Spanien und konkretisiert die Konzernprognose für den Auftragseingang für das GJ 2025/26

thyssenkrupp nucera
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EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Prognose / Gesamtjahr
thyssenkrupp nucera gewinnt 300-MW-Wasserstoffprojekt in Spanien und konkretisiert die Konzernprognose für den Auftragseingang für das GJ 2025/26

18.03.2026 / 07:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA („thyssenkrupp nucera“) wird vom spanischen Energieunternehmen Moeve beauftragt, Elektrolyseure mit einer Kapazität von 300 MW für eine Wasserstoffanlage in Andalusien, Spanien, zu liefern. Nachdem Moeve die finale Investitionsentscheidung bereits Anfang März getroffen hatte, wird nun ein entsprechender Auftrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung an thyssenkrupp nucera vergeben.
Das Auftragsvolumen liegt dabei im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wobei der Auftragseingang planmässig im Verlauf des zweiten Halbjahres 2025/26 gebucht werden soll. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 erwartet das Unternehmen aus diesem Projekt nur geringe Effekte auf die Umsatzentwicklung; die Umsatzrealisierung wird mehrheitlich ins Geschäftsjahr 2026/27 fallen.
Vor diesem Hintergrund konkretisiert thyssenkrupp nucera seine Prognose für den Auftragseingang und erwartet im Geschäftsjahr 2025/26 nun einen Wert zwischen 550 Mio. Euro und 850 Mio. Euro (2024/25: 348 Mio. Euro). Zuvor lag die Prognosespanne bei 350 bis 900 Millionen Euro. Diese Anpassung reflektiert sowohl den genannten Auftrag für das 300-MW-Wasserstoffprojekt in Spanien als auch den bereits im Dezember 2025 unterzeichneten Grossauftrag für eine Chlor-Alkali-Anlage im Nahen Osten. Dieser umfasst ein Auftragsvolumen im hohen zweistelligen Millionenbereich, welches im zweiten Quartal 2025/26 gebucht wurde.
Der in Andalusien produzierte Wasserstoff soll in nachhaltigen Flugkraftstoffen, im Strassen- und Schiffsverkehr sowie zur Dekarbonisierung der chemischen und Düngemittelindustrie eingesetzt werden. Das Projekt, bekannt als „Onuba“, ist das grösste seiner Art in Südeuropa und bildet zugleich die erste Phase des nun beschlossenen Baus des „Andalusian Green Hydrogen Valley“. Die Anlage wird eine Produktionskapazität von rund 45.000 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr haben und damit jährlich etwa 250.000 Tonnen CO2 einsparen.
Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von
thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
 


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18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231-22972-7100
E-Mail: info@thyssenkrupp-nucera.com
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
ISIN: DE000NCA0001
WKN: NCA000
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EQS News ID: 2293198

 
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2293198  18.03.2026 CET/CEST

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