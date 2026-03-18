thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
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20.03.2026 10:28:47
thyssenkrupp nucera Neutral
thyssenkrupp nucera
6.97 CHF -3.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 9,40 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den neuen Ausblick des Elektrolysespezialisten an. 2025/26 werde in der Geschäftsentwicklung wohl der Tiefpunkt erreicht./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.64 €
|
Abst. Kursziel*:
17.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.81%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse