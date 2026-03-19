Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Bausoftware-Anbieters liege über seinen im Vergleich zum Marktkonsens bereits optimistischen Schätzungen, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Freitagnachmittag. Nemetschek könne ein führendes Wachstum im Sektor vorweisen und werde gleichzeitig im historischen Vergleich mit einem deutlichen Abschlag bewertet. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.45 €
|
Abst. Kursziel*:
63.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.64%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
19.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
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19.03.26
|Schwacher Handel: MDAX bricht zum Handelsende ein (finanzen.ch)
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19.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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19.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
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19.03.26
|Schwacher Handel: MDAX implodiert nachmittags (finanzen.ch)
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19.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
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19.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Nemetschek SE
|09:21
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|09:21
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|09:21
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
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