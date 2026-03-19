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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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19.03.2026
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19.03.2026 21:34:36

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen und der Ausblick liege im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwareanbieter bleibe das am schnellsten wachsende Unternehmen im Beobachtungsbereich der Branche, was sich in der Bewertung noch nicht angemessen widerspiegele./tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.05 € 		Abst. Kursziel*:
28.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.44%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
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