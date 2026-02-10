Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’540 0.2%  SPI 18’708 0.1%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’026 0.0%  Euro 0.9125 -0.1%  EStoxx50 6’068 0.2%  Gold 5’047 -0.2%  Bitcoin 52’525 -2.4%  Dollar 0.7664 0.0%  Öl 69.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Palantir-Aktie unter Beobachtung: Michael Burry sorgt für neue Zweifel
Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Schweizer Unternehmen erwarten weiterhin starken Franken
Suche...

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vor Kennzahlen 10.02.2026 13:06:00

Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

McDonalds öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

McDonald's
249.52 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

McDonalds wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

32 Analysten schätzen, dass McDonalds für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,83 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,14 USD, gegenüber 11,39 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 32 Analysten durchschnittlich 26,69 Milliarden USD im Vergleich zu 25,92 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

McDonald`s-Aktie etwas höher: Kaviar zu Nuggets bei McDonald`s - Aktion mit Luxus-Beilage
McDonald`s-Aktie kaum verändert: KI-Weihnachtsspot sorgt in den Niederlanden für Kritik
So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten