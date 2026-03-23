Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.38 Prozent stärker bei 46’208.47 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 17.767 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.874 Prozent höher bei 45’975.65 Punkten, nach 45’577.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 45’803.82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46’712.33 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, lag der Dow Jones bei 48’804.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48’442.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41’985.35 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.49 Prozent nach. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50’512.79 Punkte. Bei 45’369.39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 3.80 Prozent auf 146.56 USD), Sherwin-Williams (+ 3.43 Prozent auf 313.95 USD), Caterpillar (+ 3.06 Prozent auf 701.70 USD), IBM (+ 2.76 Prozent auf 248.44 USD) und Amazon (+ 2.32 Prozent auf 210.14 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen UnitedHealth (-2.20 Prozent auf 269.54 USD), Walt Disney (-1.57 Prozent auf 97.95 USD), Travelers (-0.36 Prozent auf 295.52 USD), Procter Gamble (-0.20 Prozent auf 143.99 USD) und McDonalds (-0.12 Prozent auf 308.47 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 46’597’445 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.638 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch