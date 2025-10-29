Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vor Quartalszahlen 29.10.2025 23:58:00

Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Knorr-Bremse gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Knorr-Bremse
74.64 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

Knorr-Bremse wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,979 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,810 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent auf 1,93 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 EUR, gegenüber 2,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 7,91 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,88 Milliarden EUR generiert wurden.

