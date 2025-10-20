Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Knorr-Bremse-Aktie fester: Übernahme von Nfz-Spezialist Travis

Knorr-Bremse verstärkt sich im Bereich Dienstleistungen für Nutzfahrzeuge mit einer Übernahme in den Niederlanden.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Travis Road Services, eine Online-Buchungsplattform von Dienstleistungen für den Nutzfahrzeugbetrieb wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren. Knorr-Bremse zahlt für die Travis Road Services International BV einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Abschluss der Transaktion werde voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen. Der Mitteilung zufolge bieten derzeit mehr als 2.500 Servicepartner in 26 europäischen Ländern ihre Dienste über die Plattform von Travis an.

Zum Ausbau der Position im Bereich digitaler und datengetriebener Aftermarket-Lösungen hält Knorr-Bremse bereits seit November 2022 einen Mehrheitsanteil an der spanischen Cojali S.L.. Das Unternehmen entwickelt laut seiner Webseite unter anderem Diagnosetools für Nutzfahrzeuge, Landmaschinen oder Baumaschinen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Knorr-Bremse-Aktie zeitweise 0,83 Prozent auf 78,85 Euro.

