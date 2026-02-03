Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9191 0.0%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’823 3.5%  Bitcoin 60’954 -0.7%  Dollar 0.7782 -0.2%  Öl 66.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Julius Bär10248496Swatch1225515Swiss Re12688156Stadler Rail217818
Top News
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
Palantir-Aktie deutlich höher: Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen
DocMorris-Aktie: Restbetrag einer Wandelanleihe vorzeitig zurück gekauft
SHL Telemedicine-Aktie: Delisting der Aktien in den USA beantragt
Schwaches Werbeumfeld drückt Ergebnis von ProSiebenSat.1 - Aktie dennoch höher
Suche...
Plus500 Depot
Zahlen im Fokus 03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse

Bei Infineon stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Infineon wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,332 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Infineon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,770 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,69 Milliarden EUR, gegenüber 14,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

02.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Schlagzeilen machen Kurse
02.02.26 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
02.02.26 Marktüberblick: Crash in den Edelmetallen
02.02.26 SMI mit freundlichem Wochenausklang
30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’938.92 19.39 SJLB4U
Short 14’215.55 13.74 B94SVU
Short 14’731.47 8.91 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’409.11 02.02.2026 17:31:45
Long 12’840.50 19.39 SSQBNU
Long 12’569.88 13.81 S3HB2U
Long 12’022.95 8.82 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Aktien von Microsoft und NVIDIA leiden unter Zweifeln am möglichen OpenAI-Milliardeninvestment
Nestlé-Aktie in Grün: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit Kurseinbussen
Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:54 Aktion mit Luxus-Beilage: Kaviar zu Nuggets bei McDonald's
06:44 Umfrage: Reiselust der Deutschen bleibt ungebrochen
06:34 ROUNDUP/Raketen plus KI: Musk legt SpaceX und xAI zusammen
06:34 ROUNDUP: Raketen gegen Kiew und Charkiw
06:21 Sind Aldi und Lidl wirklich billiger als die Supermärkte?
06:18 Wadephul: Moskau will mit Revanchismus-Vorwürfen ablenken
06:18 Clinton in Epstein-Fall zu Aussage vor US-Kongress bereit
06:17 Raketen gegen Kiew und Charkiw
06:17 Richterbund: Verwaltungsgerichte brauchen mehr Personal
06:17 Insa-Umfrage: Schwarz-Rot legt leicht zu