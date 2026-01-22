Ericsson 8.22 CHF 9.72% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach Quartalzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 schwedischen Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Der Umsatz und mehr noch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen. An den Prognosen für 2026/27 sollte sich aber nur wenig ändern./rob/gl;

