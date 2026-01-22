Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’165 -0.5%  SPI 18’218 -0.5%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9282 0.0%  EStoxx50 5’947 -0.2%  Gold 4’924 -0.3%  Bitcoin 70’532 -0.1%  Dollar 0.7909 0.2%  Öl 65.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
BASF-Analyse: DZ BANK verschlechtert Bewertung der Aktie auf Halten
QIAGEN-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Victoria's Secret-Aktie gibt ab: US-Dessous-Label plant Filiale in Deutschland
Suche...

Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656

8.22
CHF
0.73
CHF
9.73 %
12:49:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 11:41:04

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell

Ericsson
8.22 CHF 9.72%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach Quartalzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 schwedischen Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Der Umsatz und mehr noch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen. An den Prognosen für 2026/27 sollte sich aber nur wenig ändern./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Sell
Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
65.00 SEK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
8.79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
85.78 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?