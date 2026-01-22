Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
8.23CHF
0.74CHF
9.84 %
14:23:28
BRXC
23.01.2026 12:02:15
Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 schwedischen Kronen belassen. Dank der Umsatzentwicklung habe der Netzwerkausrüster die Erwartungen übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen stünden im Einklang mit den Erwartungen./mis/rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
73.00 SEK
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
8.79 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
85.78 SEK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
