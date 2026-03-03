Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 03.03.2026 08:12:41

Eskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei kräftig im Minus

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Am Dienstag präsentieren sich die Börsen in Fernost mit Abgaben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit negativen Vorzeichen in den Handel starten.

Der SMI wird mit Verlusten erwartet.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften sich der Tendenz des Leitindex anschliessen.

An den Aktienmärkten dürfte es erneut deutlich nach unten gehen. Anleger fordern auf Grund des Krieges im Nahen Osten sowie der unsicheren Versorgungslage mit Energie bei steigenden Notierungen für Ölpreise und Gas eine höhere Prämie bei Risikovermögenswerten. Dies könnte auch die kommenden Tage so weitergehen, wenn sich die Nachrichtenlage rund um den Iran nicht ändert. Aktuell zeichnet sich dies nicht ab. Die Märkte gingen von einer traditionellen Risk-Off-Reaktion auf ein Stagflationsszenario über, bei dem steigende Energiepreise die Nachfrage nach Anleihen als sicherem Hafen überwögen, urteilt die Commerzbank . Laut Fullerton Fund Management gibt es kurzfristig eine höhere Risikoaversion, doch dürften die Schocks durch die höheren Ölpreise wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte schwächer in den Handelstag starten.

Der DAX wird mit negativen Vorzeichen erwartet.

Die Anleger bleiben am Dienstag am deutschen Aktienmarkt besorgt wegen möglicher Auswirkungen des Iran-Konflikts. Der DAX dürfte im Zuge weiter steigender Ölpreise schwach in den Handel starten. Im Chart droht er nach der gestern unterschrittenen 50-Tage-Linie auch noch unter die 100-Tage-Linie zu rutschen, die aktuell bei gut 24'400 Punkten verläuft. Unter den Anlegern geht weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Die Angriffe der USA und Israels auf militärische Infrastrukturen des Iran ging über Nacht weiter und umgekehrt greift Teheran als Reaktion unter anderem Ziele in den Golfstaaten an. "Die militärische Eskalation im Nahen Osten erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte erheblich", schrieben am Morgen die Experten der NordLB.

Der Strasse von Hormus als Öl- und Gasroute komme dabei eine zentrale Bedeutung zu, aber auch der Dauer und Intensität der Auseinandersetzung. "Je länger die Interventionen anhalten und je weiter sich die Angriffe auf andere Länder in der Region ausweiten, desto höher ist das Risiko, um von einem echten, belastenden Ereignis für die Kapitalmärkte auszugehen", schrieben die NordLB-Experten. Bei der Commerzbank wird angesichts steigender Ölpreise auch wieder auf Inflationsrisiken verwiesen.

WALL STREET

Der Iran-Krieg und die stark gestiegenen Ölpreise haben auch die US-Anleger am Montag zeitweise in die Defensive getrieben.

Der Dow Jones verabschiedete sich 0,15 Prozent leichter bei 48'904,78 Punkten.
Der NASDAQ Composite schloss unterdessen 0,36 Prozent höher bei 22'748,86 Zählern.

Am Wochenende hatten die USA und Israel den Iran angegriffen und unter anderem das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Derzeit werden weiter Ziele angegriffen, die Teheran mit Gegenschlägen auf Israel und andere Länder beantwortet. Der Krieg hat inzwischen nicht nur die Golfstaaten, sondern auch den Libanon erfasst. Die Sorge vor einem Flächenbrand wächst.

Der Ölpreis schoss in die Höhe, was die Konjunktur weltweit beeinträchtigen könnte, sollte der Preis länger hoch bleiben oder sogar noch weiter steigen. Zeitweise erreichte Brent-Öl den höchsten Stand seit Juli 2024 und US-Öl den höchsten Stand seit Juni 2025. Damals hatte das US-Militär bereits Anlagen des Iran angegriffen.

Im Fokus steht nun die Strasse von Hormus, die eine der wichtigsten Engenstellen des weltweiten Handels mit Öl und Gas ist. Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge in der ölreichen Region am Persischen Golf. Iran hat den Schiffsverkehr eingeschränkt. "Eine längere Blockade der Strasse von Hormus könnte Öl deutlich verknappen", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Derweil ging der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Februar zwar im Vergleich zum Vormonat zurück, aber weitaus moderater als erwartet. Er liegt zudem weiter klar über der Schwelle, die auf Wachstum hindeutet.

ASIEN

Die Börsen Fernost zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mit Verlusten.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 zeitweise ein kräftiges Minus von 3,04 Prozent bei 56'294,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite am Dienstag stellenweise mit Abgaben von 0,47 Prozent bei 4'163,04 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 0,63 Prozent im Minus bei 25'895,86 Einheiten.

Die anhaltenden Angriffe der USA und Israels gegen den Iran drücken die ostasiatischen Börsen am Dienstag erneut deutlich ins Minus. Es deutet sich aktuell kein Ende der Kämpfe an. Die US-Operation im Iran wird nach Aussage von US-Präsident Donald Trump vier bis fünf Wochen dauern. "Aber wir haben die Fähigkeit, auch weitaus länger durchzuhalten", sagte er bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus.

Die Risiken für die chinesische Ölversorgung blieben trotz des Iran-Konflikts kurzfristig beherrschbar, so Macquarie. Zudem warten die Marktteilnehmer auf Aussagen vom Nationalen Volkskongresses im Wochenverlauf. Dieser wird den Fünfjahresplan für den Zeitraum 2026 bis 2030 verabschieden. Der Markt rechnet mit weiteren Stimulierungsmassnahmen für die Konjunktur.

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg mit den andauernden Angriffen auf den Iran fort, wenn auch mit einem leicht gebremsten Tempo. Die Notierungen für Brent und WTI steigen an. "Der andauernde militärische Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat Schockwellen durch die globalen Energiemärkte gesendet", sagt Analystin Kerstin Hottner von Vontobel. "Die Strasse von Hormus, ein entscheidender Engpass für den globalen Energiehandel, hat infolge des Konflikts ihren Betrieb praktisch eingestellt", so die Leiterin des Rohstoffbereichs. Dauer und Intensität des Konflikts seien Schlüsselfaktoren, die die Energielandschaft kurzfristig prägten, fügt sie hinzu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

02.03.26 Ölpreise im Strudel politischer Spannungen
02.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Im Bann der Geopolitik
02.03.26 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
02.03.26 SMI vor holprigem Wochenauftakt
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Top-Rankings

Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

