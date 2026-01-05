Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
7.62CHF
-0.14CHF
-1.74 %
10:01:39
05.01.2026 07:47:16
Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ericsson von 69 auf 73 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Telekomausrüster dürfte es schwer haben, 2026 sein "Meisterstück" bei den Gewinnmargen zu wiederholen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
