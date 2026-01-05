Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656

7.62
CHF
-0.14
CHF
-1.74 %
10:01:39
BRXC
05.01.2026 07:47:16

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ericsson von 69 auf 73 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Telekomausrüster dürfte es schwer haben, 2026 sein "Meisterstück" bei den Gewinnmargen zu wiederholen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

