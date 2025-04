NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 98 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Margen gebe es trotz starker Zahlen noch immer Risiken, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn im ersten Quartal habe der Telekomausrüster 45 Prozent des Umsatzes in den USA erlöst, die USA seien ein Markt mit hohen Margen./bek/ag;