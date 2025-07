FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ericsson auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 schwedischen Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe im zweiten Quartal abermals vom US-Geschäft, und dort insbesondere von einem Vertrag mit dem Telekomkonzern AT&T profitiert, schrieb Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das Wachstum in den USA langsam nachlassen./mis/gl;