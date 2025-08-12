Ausblick: Brenntag SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brenntag SE wird am 13.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,02 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,18 Milliarden EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,05 EUR aus. Im Vorjahr waren 3,71 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 16,10 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 16,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch