Analysten 28.10.2025 18:58:00

Ausblick: Airbus SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Airbus SE gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Airbus SE wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Airbus SE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 17,51 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,63 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,47 EUR, gegenüber 5,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 74,68 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,23 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

