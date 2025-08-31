|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
31.08.2025 22:30:38
August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Stellantis-Aktie
Stellantis
7.59 CHF -1.56%
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Stellantis-Aktie preis.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 8,825 EUR, was einem Anstieg von 0,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Stellantis-Aktie von 8,201 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|8,30 EUR
|1,21
|22.08.2025
|Bernstein Research
|8,00 EUR
|-2,45
|20.08.2025
|Bernstein Research
|8,00 EUR
|-2,45
|07.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|11,00 EUR
|34,13
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Stellantis
|
22:30
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Stellantis-Aktie (finanzen.net)
|
29.08.25