Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’320 -0.4%  SPI 17’041 -0.3%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’022 -0.1%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’665 -0.1%  Gold 4’015 0.9%  Bitcoin 83’436 -0.8%  Dollar 0.8086 -0.2%  Öl 63.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
NVIDIA-Aktie steigt: China-Kommentar von Jensen Huang zu KI-Oberhand entschärft
Sportradar schlägt Breon Corcoran für Verwaltungsrat vor - Aktie freundlich
Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Swisscom-Aktie gewinnt dennoch: Integrationskosten für Vodafone Italia übersteigen Synergien deutlich
Suche...
Plus500 Depot

Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

100.40
CHF
0.10
CHF
0.10 %
27.05.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 11:32:26

Siltronic Hold

Siltronic
44.20 CHF -3.00%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Robert Sanders rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar bis 2026 mit einer weiter angespannten Cashflow-Situation, sollte der Waferhersteller seine Investitionsausgaben nicht drastisch kürzen. Es müsse aber anerkannt werden, dass das Potenzial, die Nachfrage nach 300-mm-Wafern mit dem Überangebot in Einklang zu bringen, deutlich gestiegen sei./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siltronic AG Hold
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
47.42 € 		Abst. Kursziel*:
1.22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
47.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.42%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siltronic AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?