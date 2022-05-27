Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
Siltronic Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Robert Sanders rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar bis 2026 mit einer weiter angespannten Cashflow-Situation, sollte der Waferhersteller seine Investitionsausgaben nicht drastisch kürzen. Es müsse aber anerkannt werden, dass das Potenzial, die Nachfrage nach 300-mm-Wafern mit dem Überangebot in Einklang zu bringen, deutlich gestiegen sei./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Hold
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47.42 €
|
Abst. Kursziel*:
1.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.42%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
