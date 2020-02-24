Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'644 -0.5%  SPI 17'362 -0.5%  Dow 46'191 0.5%  DAX 23'831 -1.8%  Euro 0.9252 0.1%  EStoxx50 5'607 -0.8%  Gold 4'241 -0.2%  Bitcoin 88'186 2.3%  Dollar 0.7932 0.1%  Öl 60.9 -0.7% 
Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

101.40
CHF
29.62
CHF
41.26 %
24.02.2020
SWX
20.10.2025 06:23:45

Siltronic Buy

Siltronic
50.02 CHF 59.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 45 auf 75 Euro angehoben und die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neueinschätzung. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut. Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:01 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.35 € 		Abst. Kursziel*:
37.99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

