28.10.2025 10:44:34
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate rechnete Harry Blaiklock am Dienstag mit einer negativen Kursreaktion auf die Quartalszahlen des Waferherstellers. Immerhin sei der Marktkonsens leicht verfehlt worden, und es brauche eine Umsatzbelebung im vierten Quartal, um das Jahresziel zu erreichen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-27.73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.43%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
